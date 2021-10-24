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«مفيش كوباية مياه هتنقص» ..وزير الري متحدثا عن أزمة سد النهضة الإثيوبي ()

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«مفيش كوباية مياه هتنقص» ..وزير الري متحدثا عن أزمة سد النهضة الإثيوبي (فيديو) «مفيش كوباية مياه هتنقص» ..وزير الري متحدثا عن أزمة سد النهضة الإثيوبي ()

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أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن لن تترك حقها أبدا في مياه نهر النيل، ولن نسمح أن تنقص مياه نهر النيل كوب واحد من .

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «الناس لازم تخاف لأن لدينا زيادة سكانية 2.5 مليون سنويا وأخر 10 سنين زاد عدد سكان مصر 25 مليون».

وتابع وزير الري أن كل مواطن عليه الحرص وعدم أهدار المياه، قائلا : «مفيش كوباية مياه هتنقص مفيش هزار في هذا الموضوع».

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي أنه تم تغيير نظام إدارة المياه في مصر، كما أن دورة المياه في الزراعة تغيرت للأفضل، موضحا أن هناك أدوات مبتكرة لعلاج أزمة المياه.

المصرى اليوم

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