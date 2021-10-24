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وزير الري: الأبحاث أكدت وجود معدلات الهبوط في سد إثيوبيا ()

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وزير الري: الأبحاث أكدت وجود معدلات الهبوط في سد إثيوبيا (فيديو) وزير الري: الأبحاث أكدت وجود معدلات الهبوط في سد إثيوبيا ()

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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك بحثا علميا عن السد الإثيوبي استخدم الصور الرادارية أو المايكرويف في رصد سد إثيوبيا والتطورات التي تحدث بها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم استخدام تقنية الصور الردارية في البحث العلمي عن سد إثيوبيا وتطويره بالاشتراك مع علماء من أمريكا.

وتابع وزير الري أن البحث العلمي عن سد إثيوبيا نشر في مجلة أمريكية واستخدمت فيه كل الطرق العلمية، كما أن تحكيم البحث حول المشاكل الفنية في السد الإثيوبي أعطانا مصداقية علمية وأرسلت لنا الشهادة التي تؤكد صحة معلوماته ومصداقيته.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي إلى أن البحث العلمي كشف معدلات الهبوط في سد إثيوبيا والمخاطر المتوقعة من خلال الصور الرادارية، وسيتم عرض النتائج الخطيرة التي انتهى اليها البحث العلمي عن سد إثيوبيا في أسبوع القاهرة للمياه.

واستطرد أن نتائج البحث العلمي أكدت أن ما يحدث في سد اثيوبيا من انشاءات غير دقيق، كما أن نتيجة البحث العلمي تقلق وتؤكد أن الدولة المصرية تتابع بدقة ما تقوم به إثيوبيا.

وكشف وزير الري أن البحث العلمي مفتوح للنقاش والأهم أن نطمئن لعدم حدوث مخاطر على وحتى على إثيوبيا.

المصرى اليوم

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