وزارة الرياضة تطلق مهرجان التميز الرياضي للجامعات المصرية بالإسماعيلية

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تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية تطلق وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي ) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية في اطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بانتصارات اكتوبر المجيدة مهرجان التميز الرياضي ( الالعاب الصيفية ) لطلبة وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري، على شواطئ القناة بقرية كسفريت بمدينة فايد بالاسماعيلية والذي يحمل شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة».

ويشارك ضمن فعاليات المهرجان ٣٥٠ طالبًا وطالبة يمثلون ٢٢ جامعة إلى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات وممثلي الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية .

و يشمل المهرجان أنشطة ومسابقات (خماسي كرة القدم – الكره الطائرة – فرسبي )، كما ستقدم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المهرجان الرياضي تأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء باقامة انشطة وبرامج ومشروعات بالاماكن التي شهدت تضحيات وبطولات لتكون بمثابة احياء وتقدير لابطال حرب اكتوبر إلى جانب خلق جيل قادرعلي تحقيق التنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .