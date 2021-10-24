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أعرب محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بتأهل الفريق إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا على حساب توسكر الكيني.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، بعد تغلبه على توسكر الكيني بخماسية نظيفة، في مجموع المباراتين.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية «عندما أوقعتنا القرعة في مواجهة توسكر الكيني، كنا نعلم أننا سنواجه فريق له تاريخ في قارة إفريقيا واسمها معروف لما في مصر، ونعلم جيدًا أن هذه الأدوار تكون صعبة على كل الأندية الكبيرة، ولا يستطيع أحد التكهن بالنتيجة، وكلنا شاهدنا خروج فريق مازيمبي الكونغولي».

وأضاف: «نحن في بداية الموسم وشيء جيد أن نعطي إنذارًا لكل الفرق أن نادي الزمالك يسير على نفس المستوى الذي كان عليه في الموسم الماضي».

وأشار :«أي بطولة يشارك في نادي الزمالك هدفه الفوز بها سواء بطولة الدوري أو كأس مصر أو افريقيا»، مؤكدًا :«نسعى للفوز بكل البطولات هذا الموسم»

وعن مواجهة انبي، في بطولة الدوري، قال :«المباراة ستكون صعبة للغاية، نحن سنواجه فريق مميز لديه مدير فني صاحب خبرات كبيرة، ويجب أن تكون بدايتنا في الدوري جيدة لأنها تكون لها تأـثير في النهايات»، مشيرًا: «عودة جميع اللاعبين المعارين لفريق الزمالك إضافة جيدة لنا هذا الموسم».

وعن حقيقة العروض التي تلقاها الفترة الماضية قال: «سمعت أشياء كثيرة جدًا عن العروض، وردي كان واحدًا وقاطعًا، لن أرحل عن الزمالك لأن لدي هدف وسأحققه».