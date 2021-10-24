أخبار عاجلة

"بوتين" يدعو إلى تبادل الاعتراف بشهادات التطعيم ضد "كورونا" -
الأمن العام يستعرض فيديو للقبض على عدد من مرتكبي الجرائم -
الاتحاد جاء ثانيًا.. الأهلي بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة -
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور) -
«ويجز» يشعل حفل المنارة بمشاركة «عفروتو» (صور ) -
واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين -
لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل) -
ما الاختلافات بين كيا سبورتاج 2023 ونظيرتها 2022؟ -
بيان عاجل من أبو هشيمة بشأن مقاضاة والد ياسمين صبري -
الجيش اليمني يقتل العشرات من الحوثيين في مأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محمود علاء : نسعى للفوز بجميع البطولات.. ولن أرحل عن

Print
محمود علاء : نسعى للفوز بجميع البطولات.. ولن أرحل عن الزمالك محمود علاء : نسعى للفوز بجميع البطولات.. ولن أرحل عن

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن سعادته البالغة بتأهل الفريق إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا على حساب توسكر الكيني.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، بعد تغلبه على توسكر الكيني بخماسية نظيفة، في مجموع المباراتين.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية «عندما أوقعتنا القرعة في مواجهة توسكر الكيني، كنا نعلم أننا سنواجه فريق له تاريخ في قارة إفريقيا واسمها معروف لما في ، ونعلم جيدًا أن هذه الأدوار تكون صعبة على كل الأندية الكبيرة، ولا يستطيع أحد التكهن بالنتيجة، وكلنا شاهدنا خروج فريق مازيمبي الكونغولي».

وأضاف: «نحن في بداية الموسم وشيء جيد أن نعطي إنذارًا لكل الفرق أن نادي الزمالك يسير على نفس المستوى الذي كان عليه في الموسم الماضي».

وأشار :«أي بطولة يشارك في نادي الزمالك هدفه الفوز بها سواء بطولة الدوري أو كأس مصر أو افريقيا»، مؤكدًا :«نسعى للفوز بكل البطولات هذا الموسم»

وعن مواجهة انبي، في بطولة الدوري، قال :«المباراة ستكون صعبة للغاية، نحن سنواجه فريق مميز لديه مدير فني صاحب خبرات كبيرة، ويجب أن تكون بدايتنا في الدوري جيدة لأنها تكون لها تأـثير في النهايات»، مشيرًا: «عودة جميع اللاعبين المعارين لفريق الزمالك إضافة جيدة لنا هذا الموسم».

وعن حقيقة العروض التي تلقاها الفترة الماضية قال: «سمعت أشياء كثيرة جدًا عن العروض، وردي كان واحدًا وقاطعًا، لن أرحل عن الزمالك لأن لدي هدف وسأحققه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك

بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك

التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز

التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز

لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك

لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك