صدام ناري بين ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

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يخوض فريق ليفربول في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، مباراة قوية، أمام مانشستر يونايتد، في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

ويدخل «الريدز» مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج الإيجابية التي حققها في المباريات الماضية، والتى كان آخرها فوزه على أتلتيكو مدريد الإسبانى بثلاثية أهداف مقابل هدفين، في بطولة دورى أبطال أوروبا ومن قبلها الفوز على واتفورد بخماسية نظيفة، في مسابقة الدورى، ويتطلع ليفربول لحصد نقاط المباراة الثلاث لكى يواصل تضييق الخناق على تشيلسى، في صدارة الدورى الإنجليزى، حيث يحتل الفريق المركز الثانى برصيد 18 نقطة. بينما يسعى مانشستر يونايتد لاستعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدورى بتعرضه للخسارة أمام ليستر سيتى بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إيفرتون بهدف لكل فريق والخسارة أمام أستون فيلا بهدف نظيف، ويطمح اليونايتد في أن يُلحق بليفربول الهزيمة الأولى له بالدوري، لكى يحافظ على حظوظه في المنافسة على صدارة المسابقة، حيث يحتل الفريق المركز الخامس، برصيد 14 نقطة. وسوف تشهد مباراة اليوم صراعا خاصا بين الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول والبرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، ويسعى «صلاح» لمواصلة تألقه مع الريدز، وتسجيل أهداف في مباراة اليوم، لكى ينفرد بصدارة هدافى الدورى، حيث يتساوى حاليًا مع جيمى فاردى، لاعب ليستر سيتى، برصيد 7 أهداف، كما يبحث الفرعون المصرى عن تحقيق إنجاز تاريخى، كأفضل هداف إفريقى في «البريميرليج»، وذلك بعد إحرازه 104 أهداف متساويًا مع الإيفوارى ديدييه دروجبا، مهاجم تشيلسى الأسبق.