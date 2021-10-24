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نيبوشا: أتابع مباريات حتى الآن والنادي لا يمنحني الوقت

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نيبوشا: أتابع مباريات الزمالك حتى الآن والنادي لا يمنحني الوقت نيبوشا: أتابع مباريات حتى الآن والنادي لا يمنحني الوقت

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قال المدير الفني الصربي الأسبق لفريق ، نيبوشا، إنه مازال يُتابع مباريات القلعة البيضاء مثله مثل باق الفرق والدوريات العربية التي يُتابعها.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية على القناة الأولى:«أتابع جميع الفرق والدوريات العربية، وأتابع الزمالك وأعلم أن الدوري لم يبدأ ولكن الزمالك أدى بصورة جيدة للتواجد بدوري أبطال أفريقيا وأتمنى موسمًا ونتائج جيدة للزمالك في الموسم المقبل».

وأتم المدير الفني الصربي الأسبق لفريق الزمالك، تصريحاته بقوله:«رحيلي عن الزمالك لم يكن قراري ولكن تعلمت من ذلك خبرة كبيرة ولم يكن الكثيرون يقفون في صفي عندما جئت للزمالك، الزمالك دائمًا يتطلع لتحقيق نتائج وأداء جيد ولايمنحك وقتًا».

المصرى اليوم

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