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مدرب الأهلي : كيروش يستحق التواجد في .. ومصر أفضل منتخب بأفريقيا

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مدرب الأهلي : كيروش يستحق التواجد في كأس العالم.. ومصر أفضل منتخب بأفريقيا مدرب الأهلي : كيروش يستحق التواجد في .. ومصر أفضل منتخب بأفريقيا

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أشاد المدير الفني البرتغالي الأسبق لفريق الأهلي، جوزيه بيسيرو، بمواطنه كيروش مدرب الوطني، مشيرًا إلى أنه يستحق التواجد مع في .

وتابع بيسيرو، خلال تصريحات تليفزيونية :«كيروش مدرب رائع ولديه خبرة كبيرة على المستوى العالمي وعمل مع فرق وطنية كبيرة وهو يستحق هذا المكان وأن يلعب في كأس العالم.. بالنسبة لي مصر تعتبر أفضل فريق وطني في أفريقيا هذا اعتقادي».

وأضاف المدرب البرتغالي:«حين كنت في مصر شعرت بقدرة وكفاءة اللاعبين والجميع يعلم جودة الفريق القومي المصري ليس فقط محمد صلاح بل كل اللاعبين، والفريق القومي المصري يمكنه الوصول لكأس العالم، سعيد لأنني صديق لكيروش وفي نفس الوقت عملت معه وبالنسبة لي كانت لحظات رائعة لم يكن وقتًا كبيرًا بل كانت لحظات رائعة والمنتخب المصري لعب أمام ليبيا وكان هناك تحسن في الأداء والجميع وكل المصريين يثقون في كيروش وأدائه».

وأتم مدرب الأهلي الأسبق تصريحاته بقوله:«كيروش كان مُعلمي وكان مُدربي الأول ودعاني للعب معه هو مدرب لديه معرفة كبيرة في مجال كرة القدم ويتميز بالهدوء ويعرف كل الفرق العالمية ومدرب لديه قدرة على أن يقوم بعمل تنظيم جيد للفريق وحتى الآن جميع الفرق القومية التي عمل معها شهدت ارتفاع قدرتها فلديه نوع من الثقة والمعرفة والهدوء ويمكنه تحسين الكرة المصرية من ناحية الجودة».

المصرى اليوم

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