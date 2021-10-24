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أبو ريدة على رأس وفد الفيفا للتفتيش على ملاعب بأمريكا

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أبو ريدة على رأس وفد الفيفا للتفتيش على ملاعب كأس العالم بأمريكا أبو ريدة على رأس وفد الفيفا للتفتيش على ملاعب بأمريكا

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سافر المهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فجر السبت، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة عمل على رأس وفد رفيع المستوى من الفيفا للتفتيش على ملاعب بطولة ٢٠٢٦ والتي تقام في تنظيم مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

ويستمر تواجد أبوريدة في أمريكا مع الوفد الدولي لمدة أسبوع، يجري خلالها جولات على جميع ملاعب البطولة والوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة الحدث الكبير، على أن يعود للقاهرة مباشرة بعد انتهاء مهمة العمل التابعة للفيفا، للتجهيز للجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي (كاف)، والتي تستضيفها في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

ويحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي بالقاهرة، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف، ورؤساء جميع الاتحادات الأفريقية التابعة للكاف.

المصرى اليوم

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