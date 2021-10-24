محمد عمارة: موسيماني مدرب ضعيف فنيًا..ومحمد هاني ظلم نفسه

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انتقد محمد عمارة، نجم النادي الأهلى الأسبق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال محمد عمارة، في تصريحات تليفزيونية :" الأداء لذي ظهر عليه لاعبي الأهلي في الفترة الماضية، لا يليق باسم الفريق الأحمر وجماهيريته الكبيرة"..

وأشار إلى أن الجنوب افريقيى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، ضعيف فنيًا وهذا الأمر ظهر خلال أداء لاعبو الأحمر" مضيفًا :"من الغريب أن المدرب يفرض شروطه على الأهلي لكي يجدد عقده، هذا أمر يثير الدهشه .

وأشار محمد عمارة، إلى أن محمد هاني، ظهير أيمن القلعة الحمراء، ظلم نفسه عقب الإبتعاد عن المشاركة فى المباريات، حيث تراجع مستوى اللاعب وأصبح أكرم توفيق، هو الظهير الأيمن الأساسي للأهلي.