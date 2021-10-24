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وليد الفيل : الترشح لم يكن في حساباتي.. وما حدث في انتخابات الأهلي «عبث»

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وليد الفيل : الترشح لم يكن في حساباتي.. وما حدث في انتخابات الأهلي «عبث» وليد الفيل : الترشح لم يكن في حساباتي.. وما حدث في انتخابات الأهلي «عبث»

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قال وليد الفيل، عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، إن ما حدث في انتخابات القلعة الحمراء، أقرب للعبث.

وأضاف وليد الفيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«تعرضت لضغوط من أعضاء بالنادي الأهلي خلال الأسبوع الماضي، لنزولي إلى انتخابات الأهلي».

وواصل:«منافسة خالد الدرندلي مع خالد مرتجي، سيكون الخاسر منها هو النادي الأهلي، ولم أطلع على الأوراق المطلوبة، للترشح لانتخابات الأهلي لأن الأمر لم يكن في حساباتي».

وأكمل:«لقد قدمت أوراقي، قبل غلق الباب بربع ساعة فرفضت السكرتارية استلامه لعدم إرفاق شهادة التجنيد، وطلبت منهم كتابة تعهد بإحضارها خلال ساعتين إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وقد طلب بعض الأعضاء المصاحبين لي استدعاء النجدة، وعمل محضر إثبات حالة إلا أنني رفضت ذلك».

المصرى اليوم

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