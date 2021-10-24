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"الحجرف" يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن تنديد هجمات "الحوثي" على

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"الحجرف" يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن تنديد هجمات "الحوثي" على السعودية "الحجرف" يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن تنديد هجمات "الحوثي" على
قال إنه يأتي تشديدًا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة العربية ومنشآتها المدنية.

وأشار إلى أن صدور هذا البيان عن مجلس الأمن يأتي تشديدًا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، مشددًا على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

كما شدد الأمين العام على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، داعيًا ميليشيا الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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