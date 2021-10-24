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وزير الري: مليون أسرة مصرية ستتضرر من مليار متر مكعب مياه ستخزنه إثيوبيا ()

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وزير الري: مليون أسرة مصرية ستتضرر من مليار متر مكعب مياه ستخزنه إثيوبيا (فيديو) وزير الري: مليون أسرة مصرية ستتضرر من مليار متر مكعب مياه ستخزنه إثيوبيا ()

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قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم العمل على تنمية لمواجهة الزيادة السكانية في الأراضي الجديدة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم العمل على إحداث تنمية صناعية وعمرانية وبنية تحتية في المشروعات الجديدة، ويتم إعادة استخدام المياه كمدخل أساسي، كما يتم خلط المياه الجوفية مع معالجتها.

وشدد وزير الري أنه لا يتم استخدام مياه نهر النيل في الأراضي الجديدة، فيما يتم استخدام المياه الجوفية أو التحلية أو إعادة استخدام في الاراضي الجديدة.

وكشف الدكتور محمد عبد العاطي أن تبطين الترع تبلغ تكلفتها 80 مليار جنيه وتساهم في حل المشاكل للفلاحين، موضحا أن مليون أسرة مصرية ستتضرر من مليار متر مكعب مياه ستخزنه إثيوبيا.

المصرى اليوم

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