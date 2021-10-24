زواج ابنة الفنان الراحل «بول ووكر» يتصدر تريند جوجل .. وصديقه فان ديزل العراب (صور وفيديو)

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نشرت ابنة الممثل الأميركي الراحل بول ووكر صور ومقطع فيديو من حفل زفافها، مصحوباُ بتعليقات مؤثرة، بعدما ظهر معها صديق أبيها، الفنان العالمي فان ديزل، وهو يرافق العروس على الممر الشرفي، معوّضا أباها، الذي توفي إثر حادث سير مروع في نوفمبر 2013 حيث كان يبغ من العمر 40 عامًا.

وقال موقع «إنسايدر» إن عارضة الأزياء ميدو ووكر (22 عاما) تزوجت من الممثل لويس ثورنتون، وشاركت مع متابعيها على إنستجرام مقاطع فيديو وصورا من حفل الزفاف، الذي شهد حضور عدد محدود من الضيوف.

وعبر معلقون عن إعجابهم بالخطوة التي أقدمت عليها العروس، حين اختارت صديق والدها الراحل ليكون عرابها في حفل زفافها.

وقالت إحدى المعلقات: «حسنا فعلت حين اخترت فين ديزل ليرافقك في الممر»، وذكرت أخرى: «أذرفت الدموع حين رأيت فين يعوض والدك».

والراحل الفنان بول ووكر وفان ديزل كلاهما بطلا أشهر سلسة أفلام الحركة على الاطلاق وهي سلسة افلام Fast & Furious والتي مازالت تصدر حتى الان بنفس الابطال تقريباُ.

وورثت ميدو ثروة والدها البالغة 20 مليون دولار، وأنشأت عام 2015، مؤسسة «بول ووكر» تكريما له.

وفيما يلي صور وفيديو من حفل الزواج وميدو ابنة بول ووكر وهى صغيرة مع والدها الراحل -

- فيديو من الحفل -