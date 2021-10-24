أخبار عاجلة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور) -
«ويجز» يشعل حفل المنارة بمشاركة «عفروتو» (صور ) -
واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين -
لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل) -
ما الاختلافات بين كيا سبورتاج 2023 ونظيرتها 2022؟ -
بيان عاجل من أبو هشيمة بشأن مقاضاة والد ياسمين صبري -
الجيش اليمني يقتل العشرات من الحوثيين في مأرب -
البابا فرنسيس يوافق على القيام بأول زيارة بابوية إلى الهند منذ 1999 -
رئيس وزراء بريطانيا: تهديدات فرنسا بشأن تراخيص الصيد غير مبررة -
حاكم دبي يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص «إكسبو 2030» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مجدي عبد الغني : الأهلي يتفق مع محمد صبحي على انضمامه للفريق

Print
مجدي عبد الغني : الأهلي يتفق مع محمد صبحي على انضمامه للفريق مجدي عبد الغني : الأهلي يتفق مع محمد صبحي على انضمامه للفريق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن النادي الاهلي يُخطط للتعاقد مع محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القم بنادي والمُعار لصفوف فاركو، خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبدالفني، في تصريحات تليفزيونية :«مسؤولو النادي الأهلي يخططون لضم محمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك المعار لصفوف فاركو لمدة موسم بنية البيع، في الفترة المقبلة».

وأضاف :«الأهلى اتفق شفهيًا مع محمد صبحى على ضمه عن طريق نادى فاركو، بحيث يقوم الأخير بتفعيل بند شراء الحارس من الزمالك ويستمر موسم أخر مع فاركو قبل أن ينتقل للنادى الأهلى»، موضحًا أن مسئولي القلعة الحمراء يرغبون في التعاقد مع حارس شاب يصبح مستقبل حراسة مرمى الفريق في السنوات المقبلة.

يٌذكر أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رفض تدعيم الفريق بأي حارس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ليقرر الاعتماد على الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك

بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك

لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك

لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك

10 حقائق رقمية تلخص تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

10 حقائق رقمية تلخص تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

قبل مواجهة طلائع الجيش.. نتائج الزمالك مع صافرة الحكم أمين عمر

قبل مواجهة طلائع الجيش.. نتائج الزمالك مع صافرة الحكم أمين عمر