مجدي عبد الغني : الأهلي يتفق مع محمد صبحي على انضمامه للفريق

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن النادي الاهلي يُخطط للتعاقد مع محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القم بنادي الزمالك والمُعار لصفوف فاركو، خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبدالفني، في تصريحات تليفزيونية :«مسؤولو النادي الأهلي يخططون لضم محمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك المعار لصفوف فاركو لمدة موسم بنية البيع، في الفترة المقبلة».

وأضاف :«الأهلى اتفق شفهيًا مع محمد صبحى على ضمه عن طريق نادى فاركو، بحيث يقوم الأخير بتفعيل بند شراء الحارس من الزمالك ويستمر موسم أخر مع فاركو قبل أن ينتقل للنادى الأهلى»، موضحًا أن مسئولي القلعة الحمراء يرغبون في التعاقد مع حارس شاب يصبح مستقبل حراسة مرمى الفريق في السنوات المقبلة.

يٌذكر أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رفض تدعيم الفريق بأي حارس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ليقرر الاعتماد على الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.