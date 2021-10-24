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سمير كمونة : الأهلي يُفكر في إقالة موسيماني

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سمير كمونة : الأهلي يُفكر في إقالة موسيماني سمير كمونة : الأهلي يُفكر في إقالة موسيماني

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اكد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع مدير فني جديد، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«النادي الأهلي بالفعل يفكر في التعاقد مع مدير فني جديد ليتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل»، مضيفًا :«الأهلي تحدث مع أكثر من مدرب على رأسهم الهولندي بونفرير، والهولندي مارتن يول، والبرتغالي جيسفالدوا فيرار، المدير الفني الأسبق للزمالك».

وأضاف :«الاهلي كان يتفاوض مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق، ولكنه اعتذر لأنه سيتولى تدريب في أحد الأندية السويسرية»، مشيرًا :«خسارة الأهلي بطولة السوبر الحالي أمام طلائع الجيش، كانت بسبب عدم تركيز المدير الفني الجنوب افريقي وانشغاله بالعروض».

المصرى اليوم

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