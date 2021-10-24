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عبد الحفيظ يكشف تطورت أزمة أجايي وموقف بيرسي تاو

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عبد الحفيظ يكشف تطورت أزمة أجايي وموقف بيرسي تاو عبد الحفيظ يكشف تطورت أزمة أجايي وموقف بيرسي تاو

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كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات أزمة النيجير جونيور، أجايي جناح الفريق الأحمر.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية :«هناك تفاوض بين النادى الأهلي والنيجيرى جونيور أجايي لانهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين في أقرب وقت ممكن».

وأوضح :«جونيور أجايي، لاعب على مستوى عالى وساهم في تحقيق الاهلى بطولتين أفريقيا خلال المواسم الماضية، ولكن الفريق لا يحتاج لخدماته الفنية في الموسم الجديد، بناءً على الرؤية الفنية لبيتسو موسيماني، المدير الفني».

وأشار إلى الجنوب افريقى بيرسى تاو، جاهز للمشاركة في المباريات ولا يوجد إصابات ولكن يحتاج للدخول في أجواء الملاعب المصرية .

المصرى اليوم

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