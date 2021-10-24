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أمطار والسحب تغطي القاهرة .. حالة الطقس من اليوم الأحد الى الجمعة 29 أكتوبر

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أمطار والسحب تغطي القاهرة .. حالة الطقس من اليوم الأحد الى الجمعة 29 أكتوبر أمطار والسحب تغطي القاهرة .. حالة الطقس من اليوم الأحد الى الجمعة 29 أكتوبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 أكتوبر إلى الجمعة 29 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارًا.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريبًا.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 24 أكتوبر إلى الجمعة 29 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الأحد 24 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 25 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 27 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 28 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 29 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

المصرى اليوم

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