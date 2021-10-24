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عبد الحفيظ: وليد سليمان يعود لمنزله خلال ساعات.. والنتائج تحسم مصير موسيماني

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عبد الحفيظ: وليد سليمان يعود لمنزله خلال ساعات.. والنتائج تحسم مصير موسيماني عبد الحفيظ: وليد سليمان يعود لمنزله خلال ساعات.. والنتائج تحسم مصير موسيماني

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كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن أزمة فريق الحرس الوطنى بطل النيجر بسبب عدم تواجد التصريح الطبى خلال تواجدهم في مطار القاهرة والانتظار لحين توافر التصريحات الطبية.

وأوضح سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية، أن وليد سليمان لاعب فريق الاهلى سوف يعود إلى منزله خلال ساعات عقب الاطمئنان عليه بعمل بعض الفحوصات الطبية، ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطني في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وعن تجديد التعاقد مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، قال :«اتفقنا مع موسيماني على التجديد، ولكن النتائج القادمة للفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا الفيصل في حسم تجديد عقد المدير الفنى.

وكان الأهلي حقق الفوز على الحرس الوطني بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس السبت، على الإسكندرية، ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

المصرى اليوم

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