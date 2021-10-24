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«حاول تقنع نفسك انك انتقلت للأهلي».. رسالة نارية من سمير كمونة لـ طاهر محمد طاهر

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«حاول تقنع نفسك انك انتقلت للأهلي».. رسالة نارية من سمير كمونة لـ طاهر محمد طاهر «حاول تقنع نفسك انك انتقلت للأهلي».. رسالة نارية من سمير كمونة لـ طاهر محمد طاهر

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وجه سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة نارية إلى طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعدما فشل اللاعب في إثبات جدارته مع الفريق منذ انضمامه من المقاولون العرب في الميركاتو الصيفي قبل الماضي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«طاهر محمد طاهر، لاعب مميز للغاية، وظهر بمستوى مميز مع نادي المقاولون العرب قبل انتقاله للأهلي».

ووجه سمير كمونة، رسالة إلى طاهر محمد طاهر، قائلاً :«الانتقال من المقاولون للأهلي نقلة تانية، حاول تقنع نفسك أنك انتقلت للأهلي، ويجب أن تقدم المستوى الذي يليق بإسمك والنادي الذي تلعب له».

وتابع :«أنت مازال لديه الكثير لتقدمه للأهلي، أشعر أنك تمر بحالة من الكسل، أنت أخذت خطوة في حياتك بالانتقال للأهلي، لازم تشتغل على نفسك أكثر من ذلك وتستغل الفرص التي تأتي لك، لكي تحافظ على مكانك في التشكيل الأساسي».

المصرى اليوم

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