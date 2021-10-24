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مصرع وإصابة 25 شخصًَا بينهم أطفال في حادث انقلاب بطريق الصعيد في المنيا

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مصرع وإصابة 25 شخصًَا بينهم أطفال في حادث انقلاب بطريق الصعيد في المنيا مصرع وإصابة 25 شخصًَا بينهم أطفال في حادث انقلاب بطريق الصعيد في المنيا

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لقيت فتاتين مصرعهن، فيما أصيب 23 شخاص، معظمهم من الأطفال والفتيات والسيدات، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط في المنيا .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 2376 ن ج ر ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال قرية 2 بمجلس قروي العزيمة، بمركز سمالوط نتيجة السرعة الزائدة .

تسبب الحادث في مصرع كلا من حبيبة رمضان محمد محمود، 12 سنة، مقيمة بقرية ابجاج الحطب بمركز مطاي، ومريم جمال عبدالله، 18 سنة، مقيمة بمركز بني مزار .

فيما أصيب 23 آخرين، عمر سيد ابو قصه، 13 سنة، وفاطمة محمد سالم، 14 سنه، وحنان جمعة فرج، 29 سنة، وفتحية فتحي عبدالله، 15 سنه، مقيمون بمركز مطاي، وسعد اشرف على، 12 سنة، قرية معصرة حجاج ببني مزار، وجمعة فرج ابو سمرة، 32 سنة، وحمادة رمضان محمد، 9 سنوات، طفل، مقيمان بقرية ابجاج الحطب، بمركز مطاي، وعلاء حسن مراد، 61 سنه، بني مزار، وحنان فتحي عبدالله، 19 سنه، وشقيقتها سليمة، 16 سنة، مطاي، وسونيا محمد حسين، 51 سنة، بني مزار، وعبدالجليل عبدالعظيم عبدالجليل، 53 سنة، قرية حلوه بمركز مطاي، ودعاء سيد عبدالعظيم، 20 سنه، بني مزار، وعدلية عيسي جابر، 35 سنه، ابجاج الحطب بمركز مطاي، وحمدي محمد سيد، 15 سنة، وعبدالرحمن رزق عاشور، 12 سنة، وبدرية عبدالله عبدالرحمن، 25 سنه، ونادية جمال عمران، 18 سنة، وحسين محمد حميدة، 12 سنه، مقيمون بمركز مطاي، ويوسف عبداللطيف على، 13 سنه، وفاطمة عبدالعال السيد، 18 سنة، وسيد فرج ابو القاسم، 18 سنة، مقيمون بمركز بني مزار، وانتصار سالم محمد، 47 سنة، مقيمة بمعصرة حجاج، بمركز بني مزار .

تم نقل المصابين إلى، مستشفي سمالوط النموذجي، لتقلي العلاج، والجثتين إلى مشرحة سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة .

طرق في المنيا

المصرى اليوم

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