«التذوق السينمائي» ضمن فعاليات «أبدا حلمك.. السينما بين يديك» في دمنهور

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما، والمنفذه بقصر ثقافة دمنهور، حيث أقيمت المحاضرة الثامنة بعنوان «مدخل التذوق السينمائي»، التي تحدث فيها المخرج عادل عوض عن التذوق السينمائي باعتباره تقييم للعمل الفني وخاصة الدرامي منها، ومراجعة كافة عناصره ومفرداته، وعما اذا كان يجمع بين عناصر التشويق والإثارة وجذب إنتباه المشاهد وتعاطفه مع العمل الدرامي أم لا، وأكمل حديثه موضحا ان الفيلم الجيد يجب ان يتناول قصة ذات بطل يعاني من مشكلة يصعب التغلب عليها، أو صراع ما سواء كان داخلي أو خارجي حتى يكسب تعاطف الجمهور، مؤكدا انه من السهل صناعه الفيلم المستقل بأقل الامكانيات بالاستغناء عن الديكور والاكسسوارات، ولكن لا غنى عن الدراما.

واختم اليوم بعرض الفيلم الأمريكي Bridge of«spies» الحاصل على جائزة أوسكار وتدور أحداثه حول محامى مكلف بالدفاع عن متهم بالجاسوسيه ولكنه يتعاطف معه ويسعى دوما لأثبات برائتة، الفيلم درامى ويناقش سياسة الدولة الأمريكية في الجانب القانونى.

جدير بالذكر أن الفعاليات تستمر يومياً بقصر ثقافة دمنهور وتستمر حتى ٣٠ أكتوبر تحت إشراف فريق عمل «ابدأ حلمك» رشا راشد، هتان عبدالعظيم، حسام المحفوظي، ياسر جمعه.