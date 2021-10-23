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وزير الري: «إزالة التعديات على نهر النيل عايزة نفس طويل ومش هنهزر»

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وزير الري: «إزالة التعديات على نهر النيل عايزة نفس طويل ومش هنهزر» وزير الري: «إزالة التعديات على نهر النيل عايزة نفس طويل ومش هنهزر»

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم إزالة كل المخالفات من على نهر النيل.

وأضاف عبدالعاطي، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه يتم منح تعويضات لمن يتعرض للإزالة على نهر النيل في حاله كونه لم يكن مخالفا.

وأشار وزير الري إلى أن المخالف صاحب التعديات على نهر النيل من المفترض أن يدفع للدولة عن الضرر الذي لحق بها، مشددا على أن التعديات التي حدثت في رشيد أضرت بمصر كلها.

وكشف عبدالعاطي أنه يتم التصدي لأي مخالفات وتعديات ويتم إزالتها، متابعا: «إزالة التعديات عايزة نفس طويل ومش هنهزر.. الناس راضية لأن هناك دولة وقانون ويطبق على الجميع».

وشدد وزير الري على أنه لا وجود استثناءات في تطبيق القانون ولن يتم ترك أحد، كما أن هناك صور من القمر الصناعي عن حجم التعديات على نهر النيل، مؤكدا: «لا نظلم أحدا».

وتابع وزير الري: «كل ما يؤثر على المجري المائي الرئيسي لا تصالح فيه».

المصرى اليوم

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