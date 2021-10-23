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وزير الري: العمل على كل منافع الري بالجمهورية لإزالة التعديات

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وزير الري: العمل على كل منافع الري بالجمهورية لإزالة التعديات وزير الري: العمل على كل منافع الري بالجمهورية لإزالة التعديات

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم إزالة أي مباني في المنطقة المحظورة بجزيرة الوراق.

وأضاف الوزير، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن أي مخالفات يتم رصدها في أي منطقة محظورة على النيل يتم إزالتها.

وأشار إلى أن التعديات على نهر النيل مرفوضة، مؤكدا أن التعديات على نهر النيل أمن قومي.

واستطرد: لا يوجد لدينا استعداد لموت أي إنسان بسبب التعدي على الحقوق، كما حدث في وفاة عدد من الأشخاص خلال بنائهم على مخرات السيول.

وحول حجم التعديات، قال عبدالعاطي إنها تبلغ في رشيد 3600 مخالفة وفي دمياط 1000، موضحا أن أكثر الأماكن التي بها تعديات في فرعي رشيد ودمياط.

وشدد وزير الري على أنه يتم العمل على كل منافع الري على مستوى الجمهورية لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا يوجد تعسف في الإزلالات.

المصرى اليوم

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