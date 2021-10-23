أخبار عاجلة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور) -
«ويجز» يشعل حفل المنارة بمشاركة «عفروتو» (صور ) -
واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين -
لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل) -
ما الاختلافات بين كيا سبورتاج 2023 ونظيرتها 2022؟ -
بيان عاجل من أبو هشيمة بشأن مقاضاة والد ياسمين صبري -
الجيش اليمني يقتل العشرات من الحوثيين في مأرب -
البابا فرنسيس يوافق على القيام بأول زيارة بابوية إلى الهند منذ 1999 -
رئيس وزراء بريطانيا: تهديدات فرنسا بشأن تراخيص الصيد غير مبررة -
حاكم دبي يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص «إكسبو 2030» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أنشطة فنية وثقافية بحياة كريمة في قنا

Print
أنشطة فنية وثقافية بحياة كريمة في قنا أنشطة فنية وثقافية بحياة كريمة في قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم مشاركتها الثقافية بمبادرة «حياة كريمة»، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف «المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة» وتوابعهم بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الإدمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

استكملت الفعاليات بمدرسة جزيرة العبل بمركز الوقف، بالورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية على كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش «مجسمات خرز إشراف حورية عصمت، طرق على النحاس إشراف مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك عفيفي، تعليم كورشية سحر محمد، أشغال خيامية كريم خلف، بجانب ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الغناء والتمثيل والإلقاء أشرف عليها محمد بكر، بالإضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبد الروؤف».

بالتوازى قدم حسين جابر مسؤول التوعية الثقافية بشركة المياه والصرف الصحي بقنا، لقاء للأهالي حول «أهمية الحفاظ على مياه الشرب»، وكيفية ترشيدها والحفاظ عليها، وطرق الصيانة السريعة التي نفتدى بها إهدار المياه، بينما تم تنفيذ لعبة السلم والتعبان وورشة رسم للأطفال للتعرف على الحفاظ على المياه، واختتمت الفعاليات بتقديم بعض المسابقات الفنية والثقافية للاطفال وتقديم عرض فنى لفرقة أجيال للعرائس قدمها المخرج عمرو حمزة، والتي تفاعل معها الأطفال وخاصة عرض تحريك العرائس والأراجوز، وتقديم عرض مسرحى «الوابور» لفرقة قصر ثقافة قنا، مأخوذ عن رواية «أغنية الموت» لتوفيق الحكيم اخراج محمد المعتصم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مرضى نفسيين».. زوجة أمير طعيمة تدعم نور عمرو دياب بعد تصريحات شيرين رضا

«مرضى نفسيين».. زوجة أمير طعيمة تدعم نور عمرو دياب بعد تصريحات شيرين رضا

بعد ياسمين صبري وحلا شيحة وشيرين.. هل أصبحت منصات التواصل منبرًا لأزمات الفنانين العائلية؟

بعد ياسمين صبري وحلا شيحة وشيرين.. هل أصبحت منصات التواصل منبرًا لأزمات الفنانين العائلية؟

نجمات عانين من الخيانة الزوجية ..شيرين رضا الأحدث ورانيا يوسف تعرضت لها 3 مرات (فيديو)

نجمات عانين من الخيانة الزوجية ..شيرين رضا الأحدث ورانيا يوسف تعرضت لها 3 مرات (فيديو)

«هشطفه» .. شيرين رضا توجه رسالة قاصية للمتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب (فيديو)

«هشطفه» .. شيرين رضا توجه رسالة قاصية للمتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب (فيديو)