أنشطة فنية وثقافية بحياة كريمة في قنا

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واصلت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم مشاركتها الثقافية بمبادرة «حياة كريمة»، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف «المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة» وتوابعهم بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الإدمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

استكملت الفعاليات بمدرسة جزيرة العبل بمركز الوقف، بالورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية على كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش «مجسمات خرز إشراف حورية عصمت، طرق على النحاس إشراف مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك شيرين عفيفي، تعليم كورشية سحر محمد، أشغال خيامية كريم خلف، بجانب ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الغناء والتمثيل والإلقاء أشرف عليها محمد بكر، بالإضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبد الروؤف».

بالتوازى قدم حسين جابر مسؤول التوعية الثقافية بشركة المياه والصرف الصحي بقنا، لقاء للأهالي حول «أهمية الحفاظ على مياه الشرب»، وكيفية ترشيدها والحفاظ عليها، وطرق الصيانة السريعة التي نفتدى بها إهدار المياه، بينما تم تنفيذ لعبة السلم والتعبان وورشة رسم للأطفال للتعرف على الحفاظ على المياه، واختتمت الفعاليات بتقديم بعض المسابقات الفنية والثقافية للاطفال وتقديم عرض فنى لفرقة أجيال للعرائس قدمها المخرج عمرو حمزة، والتي تفاعل معها الأطفال وخاصة عرض تحريك العرائس والأراجوز، وتقديم عرض مسرحى «الوابور» لفرقة قصر ثقافة قنا، مأخوذ عن رواية «أغنية الموت» لتوفيق الحكيم اخراج محمد المعتصم.