ثقافة أبوتيج والقوصية تحتفي بذكرى المولد النبوي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، حيث شهد قصر ثقافة أبوتيج احتفالية ثقافية فنية بتلك المناسبة بالتعاون مع جمعية رواد قصر ثقافة أبوتيج، بدأت الفعاليات بتفقد معرض فني بعنوان «الفن والجمال» نتاج ورش عمل الفنون التشكيلية للطفل بالقصر بقاعة معرض الفنون التشكيلية، أعقب ذلك إلقاء بعض القصائد الشعرية للشاعر محمود شوقي ابو ناجي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أبوتيج وبعض المواهب الأدبية الشابة، واختتمت الاحتفالية بتكريم المتميزين في مجال الرسم والأدب والشعر والتمثيل بمنحهم شهادات تقدير لما قدموه خلال الورش التدريبية.

شارك بيت ثقافة القوصية في احتفالية مدرسة فوزى ابو سيف بمولد الهادى البشير من خلال تقديم مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية لفرقة القوصية للأنشاد الديني، تخللها بعض القصائد الشعرية للشاعر والأديب عبدالغني مسعود رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة القوصية والأديب محمد سيد، بجانب تقديم بعض المربعات الأدبية قدمها الأديب وجيه محيي الدين بعنوان «في عشق رسول الله».