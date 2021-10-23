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وزير الري يحذر: استمرار الزيادة السكانية بهذا المعدل حتى 2030 يقلل نصيب الفرد من المياه للنصف

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وزير الري يحذر: استمرار الزيادة السكانية بهذا المعدل حتى 2030 يقلل نصيب الفرد من المياه للنصف وزير الري يحذر: استمرار الزيادة السكانية بهذا المعدل حتى 2030 يقلل نصيب الفرد من المياه للنصف

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن نصيب الفرد في من المياه حاليا 500 م3 ومن 10 سنين كان 800 م3 ومن 20 سنة كان 1000 م3.

وأضاف عبدالعاطي، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه إذا استمرت الزيادة السكانية حتى عام 2030 بهذا المعدل سيكون نصيب الفرد أقل من نصف الكمية الحالية.

وأكد وزير الري أن مصر تقوم ببناء المحطات ويتم الاستعداد لأي احتمالات مستقبلية، مشددا على أن مصر قادرة على مواجهة الزيادة السكانية بالوعي.

وتابع: «المشروعات التي نفذت لتوفير المياه منذ 2014 أنقذت مصر من مشاكل كثيرة، وفي عام 2016 كان الفلاحون بيتخانقوا لأن أرضهم بايرة ومش عارفين يزرعوا لنقص المياه».

وأوضح عبدالعاطي أن الدولة نجحت في حل مشكلة المياه للفلاحين وبدأوا تحقيق المكاسب، وتابع: «كان في الماضي بتيجي أتوبيسات مظاهرات بسبب المياه»، موضحا أنه كان هناك قصور كدولة وكان هناك تخوف للاعتراف بوجود مشاكل ولكن حاليا يتم مصارحة المواطنين الذين يعملوا على مساعدتنا لحل الأزمة.

المصرى اليوم

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