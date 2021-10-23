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«هتخليني أشوف أحداث متطرفة».. وزير الري: التغيرات المناخية قد تتسبب في دمار وجفاف

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«هتخليني أشوف أحداث متطرفة».. وزير الري: التغيرات المناخية قد تتسبب في دمار وجفاف «هتخليني أشوف أحداث متطرفة».. وزير الري: التغيرات المناخية قد تتسبب في دمار وجفاف

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التغيرات المناخية مرتبطة بالمياه، متابعا: «التغيرات المناخية هتخليني أشوف أحداث متطرفة».

وأضاف وزير الري، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن التغيرات المناخية قد تتسبب في تجميع للمياه فتتسبب في دمار، كما أنها قد تسبب في جفاف.

وتابع: «الأسعار العالمية سجلت ارتفاعا بسبب موجة الفيضانات والسيول في الصيف التي ضربت عددا من دول العالم».

وأشار وزير الري إلى أن الأحداث المتطرفة قد تحدث بسبب التغيرات المناخية، موضحا أن إجمالي الخسائر جراء ما حدث في غرب الدتا يبلغ مليار جنيه تعويضات للمواطنين، وتم خسارة 800 مليون جنيه خسائر في طابا بسبب تجمعات المياه.

ولفت عبدالعاطي إلى أن البنية التحتية تخفف من تأثير الموجات المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية، وهناك 118 كيلومترا لحماية للدلتا قبل 2017، ويتم العمل على 118 كيلومترا آخرين من أجل الحماية من الموجات المتطرفة.

وكشف وزير الري أنه يتم إقامة حواجز على السواحل من أجل مواجهة الموجات المتطرفة، وأشادت بعثات من دول مختلفة بتجارب في ذلك الموضوع.

وشدد الوزير على أن الدولة اتخذت إجراءات حماية لكل السواحل، موضحا أن هناك دراسات وإجراءات حماية لكل المدن الجديدة ولا توجد أي مخاوف نهائيا عليها وبها دراسات حماية.

المصرى اليوم

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