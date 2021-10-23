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ضبط محاولة تهريب 28700 كيلو «لحوم تريمنج» المحظور استيرادها

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ضبط محاولة تهريب 28700 كيلو «لحوم تريمنج» المحظور استيرادها ضبط محاولة تهريب 28700 كيلو «لحوم تريمنج» المحظور استيرادها

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالمنطقة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإيداعات والشؤون الجمركية ومباحث الأموال العامة، السبت، من ضبط محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها طبقا لقانون قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

جاء ذلك بعد الاشتباه فى وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 098341 حاوية رقم 5397500 والصنف لحوم جاموسى مجمدة داخل كراتين منشأ الهند بإيداع الوطنية، وتم تشكيل لجنة وتبين وجود 1400 كرتونة لحوم مجمدة جاموسي تريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها بوزن 28700 كيلوجرام، وبلغت قيمة المضبوطات مليونا و640 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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