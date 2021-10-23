مستشار «الصحة العالمية»: أبحاث جارية لتلقي لقاح كورونا عن طريق الأنف بدلا من الحقن

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أكد الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ومستشار منظمة الصحة العالمية، أن أفضل الطرق لمكافحة فيروس كورونا هي تلقي اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية، وأن تلك الخطوات تقضي على انتشار الفيروس وتكافحه.

وأضاف «عصمت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الأبحاث مازالت جارية فيما يتعلق بتلقي اللقاح لفيروس كورونا عن طريق الأنف بدلا من الحقن، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون لقاح كورونا عن طريق الآنف فعالا خلال 4 أشهر قادمة.

وشدد إلى أهمية الحصول على اللقاحات ضد كورونا، قائلا: «اللقاح شيء أساسي وسيكون سنوي مثل لقاح الأنفلونزا مستقبلا».