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محافظ السويس يستقبل أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحياء لتبادل التهاني بالعيد القومي 48 لانتصارات 24 أكتوبر1973

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محافظ السويس يستقبل أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحياء لتبادل التهاني بالعيد القومي 48 لانتصارات 24 أكتوبر1973 محافظ السويس يستقبل أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحياء لتبادل التهاني بالعيد القومي 48 لانتصارات 24 أكتوبر1973

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استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه اليوم النائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب بحضور الدكتورعبدالله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء الأحياء، وليد شوقي رئيس حي عتاقة وممدوح أنور رئيس حي الأربعين وفاتن عبدالعظيم رئيس حي فيصل وعالية فريد رئيس حي الجناين وفاتن عبدالغني رئيس حي السويس.


تبادل المحافظ والنواب ورؤساء الأحياء التهاني بمناسبة عيد السويس القومي ومرور 48 عاما على انتصارات شعب السويس 24 أكتوبر 1973 على العدو. واكد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل وتقديم خدمات للمواطنين في العديد من المجالات والاهتمام بالنظافة العامة ورفع التراكمات أولا بأول ومتابعة المرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطنين. وأكد المحافظ التعاون المستمر مع النواب لصالح شعب السويس وتقديم خدمات ومشروعات.

المصرى اليوم

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