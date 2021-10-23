البيئة : فحص 17667 سيارة ومخالفة 3456 للحدود المسموح بها

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نفذت وزارة البيئة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 17667 سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة عدد 14211 سيارة ومخالفة 3456 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن من ضمن جهود مواجهة السحابة السوداء لم يكن الحد من حرق قش الأرز هو المحور الوحيد للسيطرة عليها، فالسيطرة على عوادم المركبات تمثل محورا هاما أيضا. وأضافت أنه يتم تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال منظومة مواجهة السحابة السوداء للتقليل قدر الإمكان من الانبعاثات الملوثة.