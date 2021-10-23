وزير الري: توجد ثورة في إدارة المياه بمصر لم تحدث منذ عهد محمد علي

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تحتاج بين 5 إلى 7 مليارات متر مكعب إضافية سنويا من المياه حتى عام 2050.

وأضاف عبدالعاطي، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك ثورة في إدارة المياه في مصر لم تحدث منذ عهد محمد على ستساهم في زيادة الإنتاجية.

وأشار وزير الري إلى أن الفلاحين المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه الذي ينطلق غدا الأحد أكدوا أن الري الحديث للفلاح أدى لخفض تكلفة الفدان من 22 ألف جنيه إلى 10 آلاف ما يوفر 50%.

وكشف عبدالعاطي أن أعلى شبكة ري حديث تبلغ تكلفتها 15 ألف جنيه للفدان والإنتاجية زادت بنسبة 30% وتم توفير سماد بنسبة 70%.

وتابع: منظومة الري الحديث زادت إنتاجية الفدان بنسبة 30% وزادت توفير السماد بنسبة 70%، وتمت إقامة 1500 منشأة لتخزين مياه السيول والحماية خاصة أن الأمطار كانت تدمر كل شيء.

وقال وزير الري إن الحصيلة من مياه الأمطار تبلغ 1.5 مليار في العام، ولا يتم تخزينها جميعها، موضحا أننا نقيم سدودا في سيناء ومناطق أخرى ولكنها صغيرة لكي تستخدم في الري لنساعد الأهالي على تحقيق الاستدامة، كما أن المياه المخزنة في سدود الحماية تساعد الأهالي ويحصلوا عليها بدون مقابل.

وشدد وزير الري على أن مصر تسير بقوة في مشروعات تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط، كاشفا أن كل المدن الجديدة والمنتجعات السياحية على البحرين الأحمر والمتوسط سوف تستخدم مياه التحلية، ولا يوجد مصدر للمياه لتلك القرى على البحرين الأحمر والمتوسط إلا مياه البحر التي يتم تحليتها.

واستطرد قائلا: «مدينة العلمين الجديدة بها محطة تحلية مياه البحر»، كاشفا أنه يتم تدبير موارد إضافية لتوفير العجز في المياه، ويبلغ معدل احتياج مصر من المياه حتى عام 2050 ما بين 5 إلى 7 مليارات متر مكعب إضافية سنويا من المياه.

وكشف وزير الري أنه في 2016 تم إقامة 15 محطة للرفع ويتم استخدام المياه الصالحة لإعادة الاستخدام من جديد، وتمت إعادة استخدام المياه 4 مرات وهناك 439 محطة، موضحا أن محطة بحر البقر تنتج 5.7 مليون متر مكعب مياه يوميا وتتم إعادة التدوير مرتين.

وتابع: محطة الحمام تنتج 7.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا وهي الأكبر في العالم، وخلال سنة ونصف محطة الحمام ستكون جاهزة، كما أن تبطين الترع يساهم في وصول المياه للأراضي الزراعية بسرعة.