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وزير الري: لا نرفض التنمية في إثيوبيا ولكن نرفض حدوث أي ضرر للشعب المصري

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وزير الري: لا نرفض التنمية في إثيوبيا ولكن نرفض حدوث أي ضرر للشعب المصري وزير الري: لا نرفض التنمية في إثيوبيا ولكن نرفض حدوث أي ضرر للشعب المصري

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح إلى إثيوبيا واتفاق واشنطن واتفاق المبادئ كلها محاولات لتأكيد حسن نوايا في قضية السد.

وأضاف وزير الري، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر لا ترفض التنمية في إثيوبيا ولكن نرفض حدوث أي ضرر للشعب المصري.

وكشف عبدالعاطي أن أحد الوزراء الأفارقة تفهم موقف مصر في أزمة السد الإثيوبي، وقال إن الحياة أبقى من الكهرباء، موضحا أن الرئيس السيسي أكد أمام برلمان إثيوبيا أن المياه حياة للمصريين ومصر لا تعارض تنميتكم.

وأوضح: «وزير إفريقي قال لي اليوم بعد مشاهدته مسار نهر النيل (النيل لو انقطع انتوا هتموتوا)»، مضيفا: "طلبت منه أن يشرح ذلك الأمر للإثيوبيين".

وأكد الوزير أن قرار إثيوبيا بناء السد كان متسرعا وأرادوا وضع مصر أمام الأمر الواقع، موضحا أن إثيوبيا كانت تريد توليد الكهرباء من 2014 وحتى الآن لم تنجح ولديها مشاكل كبيرة في السد.

المصرى اليوم

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