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انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات.. «الصحة» تعلن بيان «كورونا» اليومي

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انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات.. «الصحة» تعلن بيان «كورونا» اليومي انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات.. «الصحة» تعلن بيان «كورونا» اليومي

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 649 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 273154 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 881 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 323733 من ضمنهم 273154 حالة تم شفاؤها، و18242 حالة وفاة.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة تسجيل 885 إصابة جديدة، بالإضافة إلى وفاة 44 حالة.

المصرى اليوم

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