تسبب مضاعفات خطيرة تصل أحيانا للوفاة.. خبير فيروسات يحذر من عاصفة «السيتوكين»

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أكد الدكتور على محمد زكى خبير الفيروسات المصرى وأستاذ الميكروبيولوجى وعلم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إمكانية حدوث اختلاف في الأعراض عند المصاب بكورونا من شخص لآخر، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أن ذلك يعتمد على الاستجابة المناعية للإنسان، فهناك بعض الأشخاص استجابتهم قوية تمنع تكاثر الفيروس بكميات كبيرة داخل الجسم، بينما أجسام أخرى مناعتها أقل فالفيروس يتكاثر بكميات أكبر وتحدث أعراض بشدة، وهناك بعض الأشخاص الاستجابة المناعية تكون شديدة وضارة جدا فيحدث تأثر كبير للجسم وأعراض شديدة قد تكون قاتلة وهو ما يسمى عاصفة «السيتوكين».

وأوضح أن عاصفة «السيتوكين» يحدث فيها فرط استجابة للجهاز المناعي للعدوى الفيروسية، ما قد يُسبب مضاعفات خطيرة تصل أحياناً للوفاة، وتكون مسئولة في حالات كثيرة عما يُعرف بـ«متلازمة ما بعد كورونا». وقد تسبب مضاعفات «العاصفة» مشاكل تنفسية مثل الالتهاب والتليف الرئوي، وآلام العظام، وبعد الشفاء من كورونا قد تسبب كحة متواصلة، وتعرق، وطفح جلدي، وتورم، وآلام في العضلات.



وحول كيفية عمل اللقاح داخل جسم الإنسان، قال «ذكى» إنه بمجرد التطعيم باللقاح يمكن لجهاز المناعة الاستجابة لعدوى فيروسات كورونا حيث تنتج الخلايا المناعية أجساما مضادة تستهدف «بروتين سبايك spike protein» مما يمنع الفيروس من دخول الخلايا وقد تمنع أنواع أخرى من الأجسام المضادة الفيروس بوسائل أخرى.

وتابع : «لأنه من الممكن أن ينخفض مستوى الأجسام المضادة على مدار توالي ومرور الشهور لكن لحسن الحظ فإن الجهاز المناعي يحتوي أيضا على خلايا خاصة تسمى»خلايا الذاكرة ب«T helper cell، التي قد تحتفظ بمعلومات حول فيروس كورونا لسنوات أو حتى عقود وتقاوم ضد الإصابة ب كورونا إذا ما حدثت، وهنا تكون الأعراض التي تظهر بعد الإصابة لمتلقي اللقاح بسيطة وخفيفة مثل نزلات البرد العادية وهنا يأتي دور اللقاح المهم في تقليل الأعراض السريرية الحرجة وتقليل الضغط على النظام الصحي للدول جميعا» .