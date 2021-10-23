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وزير الري: نتحرك في قضية «سد النهضة» بميزان من ذهب.. ونمتلك كل الخيارات

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وزير الري: نتحرك في قضية «سد النهضة» بميزان من ذهب.. ونمتلك كل الخيارات وزير الري: نتحرك في قضية «سد النهضة» بميزان من ذهب.. ونمتلك كل الخيارات

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن لديها كل الخيارات فيما يتعلق بقضية «سد النهضة»، موضحا: «نجهز أنفسنا فنيا للتعامل مع السيناريوهات المختلفة».

وأضاف الوزير، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تلقت مقترحات من عدة جهات حول قضية السد لكنها لا ترقى للانخراط عليها، كما قدمت الجزائر والكونغو مبادرتين ونفضل حاليا عدم الحديث عنهما لعدم حدوث أي تقدم في المفاوضات.

وأشار وزير الري إلى أن مصر جاهزة للعودة للتفاوض وفق شروط، منها وجود دور للمراقبين وتحديد إطار زمني والنية الصادقة من جانب إثيوبيا، كاشفا أن الوضع متجمد في أزمة السد الإثيوبي، وما يراه حاليا هو تجمد الوضع في قضية سد إثيوبيا.

وكشف عبدالعاطي أن مصر تراقب السد بشكل يومي وتعمل على تقييم الموقف والقيادة السياسية صاحبة القرار النهائي.

وتابع: لا يجب أن نضع أنفسنا في وضع اضطرار ونترك للدولة الحرية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مؤكدا أن التحرك في قضية سد النهضة يتم بميزان من ذهب.

وكشف عبدالعاطي أن وزير الري الإثيوبي سيلتشي بيكيلي «عالم»، وعندما يتم الحديث بشكل علمي يحدث توافق وعند الدخول في السياسة: «الدنيا بتبوظ».

وأشار إلى أن وزير الري الإثيوبي أتفق مع مصر في واشنطن على كل بنود الاتفاق وسجل بيده كل الأرقام، وبعد عودته لبلده وحدث تسييس لملف السد تغيرت المواقف، مؤكدا أن الصراعات الداخلية والمزايدات في إثيوبيا هي السبب في فشل الاتفاق.

وكشف وزير الري، أنه من الوارد الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم في أزمة السد الإثيوبي.

المصرى اليوم

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