أخبار عاجلة

لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل) -
ما الاختلافات بين كيا سبورتاج 2023 ونظيرتها 2022؟ -
بيان عاجل من أبو هشيمة بشأن مقاضاة والد ياسمين صبري -
الجيش اليمني يقتل العشرات من الحوثيين في مأرب -
البابا فرنسيس يوافق على القيام بأول زيارة بابوية إلى الهند منذ 1999 -
رئيس وزراء بريطانيا: تهديدات فرنسا بشأن تراخيص الصيد غير مبررة -
حاكم دبي يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص «إكسبو 2030» -
قيمتها تتجاوز مليار ريال.. 500 مركبة "نادرة" تشارك في مهرجان الدرعية السادس للسيارات -
قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن -
طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإفتاء توضح حكم مؤاخذة عائلة بجريرة شخص منها ارتكب جرمًا

Print
الإفتاء توضح حكم مؤاخذة عائلة بجريرة شخص منها ارتكب جرمًا الإفتاء توضح حكم مؤاخذة عائلة بجريرة شخص منها ارتكب جرمًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دار الإفتاء حكم مؤاخذة عائلة بجريرة شخص منها ارتكب جرما.

وأجابت الإفتاء عن سؤال ورد إليها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول ما هو الحكم الشرعي فيما تصنعه بعض العائلات بما يعرف بالنزالة؛ بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى، تجبر عائلته على ترك منازلهم؟

وأجابت الإفتاء أن مثل هذه الأساليب في طلب الحقوق أو الحصول عليها حرامٌ شرعًا، بل معدودة من كبائر الذنوب، ولذلك فإننا نهيب بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين في إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه، وأن يقفوا صفًّا واحدًا ضد من تسوِّل له نفسه ترويع الآمنين، أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم، أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه، وعلى الجميع أن يلتزموا بالأحكام الشرعية والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق أو المطالبة به حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح الخصم فيها حكمًا، وتتحول مجتمعاتنا إلى غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

«ويجز» يشعل حفل المنارة بمشاركة «عفروتو» (صور )

«ويجز» يشعل حفل المنارة بمشاركة «عفروتو» (صور )

واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين

واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين

لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل)

لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل)