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مران الإسماعيلي.. تدريبات بدنية للاعبين ومحمد إبراهيم يجتمع مع شكري نجيب

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مران الإسماعيلي.. تدريبات بدنية للاعبين ومحمد إبراهيم يجتمع مع شكري نجيب مران الإسماعيلي.. تدريبات بدنية للاعبين ومحمد إبراهيم يجتمع مع شكري نجيب

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه مساء اليوم السبت، على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية، استعدادا للقاء الأهلي في افتتاح الدورى الممتاز بنسخته الجديدة.

بدأ المران بتدريبات بدنية شاقة لمدة ساعة تحت قيادة مدرب الأحمال قبل أن يتطرق لتدريبات تكتيكية للاعبي خط الهجوم على كيفية خلق الفرص وإنهاء الهجمات على المرمي، وأدى لاعبو خط الدفاع تدريبات على التعامل مع هجمات الخصم.

وعلى هامش المران خاض كاستيلو تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في مباراة الاتحاد السكندري في يوليو الماضي.

وتم عقد جلسة تحفيزية مطولة عقب المران بين محمد إبراهيم المدرب العام وشكري نجيب مهاجم الفريق.

يُذكر أن الإسماعيلي سوف يلتقي مع الأهلي، الأربعاء المقبل، على الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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