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محامي توفيق عكاشة: أتعرض للتنمر منذ إعلاني الترشح لرئاسة الأهلي ضد الخطيب

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محامي توفيق عكاشة: أتعرض للتنمر منذ إعلاني الترشح لرئاسة الأهلي ضد الخطيب محامي توفيق عكاشة: أتعرض للتنمر منذ إعلاني الترشح لرئاسة الأهلي ضد الخطيب

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كشف خالد سليمان المرشح أمام محمود الخطيب على مقعد رئاسة النادي الأهلي تفاصيل دخوله سباق الانتخابات بالقلعة الحمراء.

وأضاف سليمان خلال تصريحات تليفزيونية: «أنا أعمل بالمحاماة منذ 36 عاما وكنت أنوي الترشح في السباق الانتخابي منذ 4 سنوات».

وأوضح خالد سليمان: «الصحافة تختصر تاريخي في لقب محامي توفيق عكاشة رغم أنى شرفت بالعمل مع الكثير من المشاهير»، مضيفا: «منذ إعلاني الترشح لرئاسة القلعة الحمراء وأنا أتعرض لحملة من التنمر رغم أني لم أرتكب جريمة ودخولي الانتخابات حق مشروع».

وأكمل: «لم أكن أتوقع أن يقتصر سباق الترشح لمقعد رئاسة الأهلي على أنا والخطيب»، متابعا: «أرى نفسي أهلا لإدارة ناد كبير بحجم الأهلي».

المصرى اليوم

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