«الكهرباء»: 1.5 مليار جنيه استثمارات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأسوان

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قال المهندس سامي أبووردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن عدد المشتركين بشركة الكهرباء ضمن نطاق محافظة أسوان نحو 545 ألفا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل2021، لافتا إلى تنفيذ أعمال توسيع وإحلال وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتنفيذ خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالى استثمارات 1.5 مليار جنيه.

وأشار أبووردة، في تصريحات صحفية، السبت، إلى انه تم خلال تلك الفترة تطوير شبكات وإحلال هوائيات، بقيمة 705.6 مليون جنيه، لزيادة معدلات التنمية في 9 قرى أكثر احتياجا بمحافظة أسوان وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتابع: «بالنسبة للمشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافى للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمصانع والمدارس والرى وغيرها، ما يسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة أسوان 783.4 مليون جنيه».

وحول توصيل التيار الكهربائي لاستصلاح 40 ألف فدان بتوشكى، قال أبووردة: «أشرفت الشركة على مشروع توصيل التيار الكهربائي لاستصلاح 40 ألف فدان بمنطقة جنوب الوادي– توشكي.. وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال».

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء، أوضح أبووردة أنه تم إنشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلى لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقًا لأحدث الأنظمة العالمية، اعتبارًا من أول يوليو 2020، مع الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمان حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء على الشكوى من عشوائية القراءة، والانتهاء من تطوير مراكز خدمة عملاء بقطاع كهرباء أسوان، وتجهيز مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة، وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية.