استشاري تغذية: مريض السمنة مدمن حلويات لهذه الأسباب

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مشكلة مريض السمنة تناوله قدرا كبيرا من السعرات الحرارية، وأي سعرات زائدة تتحول إلى دهون عن طريق الأنسولين.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مريض السمنة مدمن حلويات، لأن السكر يؤدي إلى إفراز مادة معينة في الجسم، مما يؤدي إلى شعور مريض السمنة بالسعادة.

ولفت إلى أن عشب الجرسنيا يؤدي إلى تقليل الشهية بصورة كبيرة للغاية، ويتم تناول قبل الطعام بساعة، مشيرًا إلى أن الجرسنيا يقلل الشهية، ويحافظ على نسبة الأنسولين في الدم، وهذا يؤدي إلى عدم التخلص من السكر في الجسم سريعًا.