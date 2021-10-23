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«الحالات عائلات مش فرد واحد».. «التعليم العالي»: «ممكن تبقى مصاب كورونا وعينة PCR سلبية»

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«الحالات عائلات مش فرد واحد».. «التعليم العالي»: «ممكن تبقى مصاب كورونا وعينة PCR سلبية» «الحالات عائلات مش فرد واحد».. «التعليم العالي»: «ممكن تبقى مصاب كورونا وعينة PCR سلبية»

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قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمسو عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اللجنة لاحظت زيادة عدد إصابات خلال آخر أسبوعين: «الحالات بتبقى عائلات، ومش فرد واحد».

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC» عبر شاشة «DMC»، أن زيادة عدد الإصابات ترجع أيضا إلى بداية العام الدراسي واختلاط الطلاب، كما أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية قل عن ذي قبل، موضحا: «قصرنا في الإجراءات شويتين، كما أن الأعراض في هذه الموجة تتشابه كثيرًا مع أعراض الإنفلونزا، كما أننا نهون من الوضع، فأنا أبذل مجهودا أكبر في التشخيص من أجل إقناع المريض بضرورة التوجه إلى المستشفى».

وتابع: «الكثير من المرضى يرفضون الذهاب إلى المستشفيات ويفضلون استخدام الأكسجين في المنزل.. مفيش حاجة اسمها أكسجين في البيت، وعندنا مؤشرات إننا لسه مش في مرحلة الخطورة، لكن ممكن ندخل في هذه المرحلة في أي لحظة».

وأوضح أن نسبة الخطأ في فحوص الـPCR، قدرت بنحو 37% بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية: «ممكن العينة تبقى سلبية والمريض يبقى مصاب بكورونا».

المصرى اليوم

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