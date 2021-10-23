★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رحب خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وأشاد جوتيريش بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهذا الصدد قائلا إن هذه المبادرات ستساعد بشكل كبير في حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

وفي كلمته بمبادرة السعودية الخضراء اليوم السبت، تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن تصل المملكة، وهي أكبر مصدر في العالم للنفط، إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، أي بعد عشر سنوات من الولايات المتحدة.