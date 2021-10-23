«الصحة» تستقبل 1.3 مليون جرعة من لقاح «فايزر».. والسفير الأمريكى: ضمن 8 ملايين جرعة لمصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، استقبال الشحنة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة «فايزر»، بإجمالى مليون و٣٩٨ ألفًا و١٥٠ جرعة، بمطار القاهرة الدولى، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التى تم تسلّمها ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التى يبلغ عددها 1100 مركز، موزعة على محافظات الجمهورية. وأضاف البيان أن شحنة اللقاحات وصلت مصر فى صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية فى مدة لا تتجاوز 14 يومًا، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

إلى ذلك، أرسلت السفارة الأمريكية بيانا صحفيا، مساء أمس الأول، الجمعة، أعلنت فيه وصول مليون و٣٩٨ ألفًا و١٥٠ جرعة من لقاح فايزر لمصر، ورحب السفير الأمريكى جوناثان كوهين بوصول الشحنة الثالثة، إذ تعد جزءًا من تبرع بقيمة 500 مليون جرعة من الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الإفريقى من خلال مبادرة كوفاكس. وستساعد شحنات اللقاح على حماية المصريين من فيروس كورونا ومنع انتشار سلالات الفيروس الجديدة الخطيرة.

وقال السفير الأمريكى: «يسعدنى أن أحتفل بوصول شحنة اللقاح الجديدة، وهى ثالث تبرع مباشر من لقاحات فايزر من شعب الولايات المتحدة إلى الشعب المصرى، ويؤكد التبرع باللقاحات اليوم على التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية، إذ التزمت الولايات المتحدة بتزويد مصر بأكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر، وقدمت حتى الآن أكثر من 4.6 مليون جرعة، وستصل خلال الأسابيع المقبلة ملايين الجرعات الإضافية من اللقاحات الأمريكية». وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 713 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 272505 حتى اليوم.

وأوضحت أنه تم تسجيل 885 حالة جديدة ووفاة 44 حالة جديدة.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا 322852 من ضمنهم 272505 حالات تم شفاؤها، و18195 حالة وفاة.

وفى المحافظات، كشفت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الصحة فى المنيا عن انخفاض معدلات الإصابة بـ«كورونا»، وتزايد إقبال المواطنين على مراكز تلقى اللقاح.

وفى سوهاج، قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، باللقاحات، منذ بداية حملة التطعيم فى مارس من العام الجارى.

وفى المنوفية، انطلقت القوافل المتنقلة للحصول على لقاح فيروس كورونا، وتفقد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، عددًا من مراكز اللقاح بمركزى شبين الكوم والباجور، مشددا على حق المواطنين فى الحصول على اللقاح وضرورة الذهاب للمراكز المتنقلة.

وفى الغربية، أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أنه تم الدفع بسيارة متنقلة لإعطاء اللقاح للمواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة، لتخفيف التكدس على مراكز تلقى اللقاح.