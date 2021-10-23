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مسؤولون فرنسيون: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يبحثان تراخيص الصيد بعد غد

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مسؤولون فرنسيون: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يبحثان تراخيص الصيد بعد غد مسؤولون فرنسيون: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يبحثان تراخيص الصيد بعد غد

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قال أوليفييه لوبرتر رئيس لجنة المصائد البحرية في شمال فرنسا اليوم السبت إن المفوضية الأوروبية ستجري مزيدا من المحادثات مع بريطانيا حول تراخيص الصيد يوم الاثنين في محاولة لحل الخلاف بين الصيادين الفرنسيين الذين كانوا يهددون بتنظيم احتجاجات مطلع هذا الأسبوع إذا لم يتم إحراز تقدم بهذا الصدد.

وقالت إحدى جمعيات الصيادين الفرنسيين اليوم إن المفاوضات مع بريطانيا لم تسفر سوى عن إصدار عدد قليل من تراخيص الصيد للصيادين الفرنسيين في المياه البريطانية، معتبرة أن هذه الخطوة ضعيفة جدا لحل خلاف ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أنيك جيراردان وزيرة البحار الفرنسية للصيادين أنها لن تتخلى عن سعيها للحصول على تراخيص للصيادين الفرنسيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصرى اليوم

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