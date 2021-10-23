مياه الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتوصيل المياه لـ 61 أسرة في برج العرب

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وقع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والسيد عهدي خيرت رئيس نادي روتاري الاسكندريه (صن رايز ) ولجنه مياه المنطقة الروتارية ويمثلها عضو اللجنه ورئيس لجنة المشروعات بالنادي الأستاذه منى لطيف، بروتوكول تعاون مشترك، لتوصيل المياه لعدد 61 أسره بقرى ونجوع برج العرب.

وقال المهندس أحمد جابر، إن الشركة في إطار المشاركة المجتمعية تحرص على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى في توصيل الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا، تخفيفا عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة.

جاء ذلك بمشاركة أندية روتاري «النزهة- فاروس- مارين- نيو ايرا- ويف- اليخت- اجورا- سبورتنج»، ضمن خطة المنطقة الروتارية 2451 مصر، للاهتمام بصحة الإنسان وتوفير مياه نظيفة كأحد أهداف التنمية المستدامة.