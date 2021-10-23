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رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد محطة تحلية آبار الحلازين في مطروح

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رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد محطة تحلية آبار الحلازين في مطروح رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد محطة تحلية آبار الحلازين في مطروح

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تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور أحمد معوض، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، محطة تحلية آبار بمنطقة الحلازين بمحافظة مرسى مطروح، التي تنفذها الشركة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف.

وقال الدكتور إبراهيم خالد، إن المحطة ضمن 4 محطات تحلية مياه آبار تنفذها الشركة وتبلغ طاقة المحطة الواحدة 100 متر مكعب يوم بتكلفة 6 ملايين جنيه للمحطة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان ضرورة متابعة مشروعات الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة، والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات.

المصرى اليوم

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