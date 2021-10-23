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«البحوث الفلكية»: أبراج العاصمة الإدارية والعلمين مصممة لمواجهة خطر الزلازل

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«البحوث الفلكية»: أبراج العاصمة الإدارية والعلمين مصممة لمواجهة خطر الزلازل «البحوث الفلكية»: أبراج العاصمة الإدارية والعلمين مصممة لمواجهة خطر الزلازل

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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لا صحة لتأثر بغازات وانبعاثات من بركان لابالما في إسبانيا.

وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن «مصر بعيدة عن حزام الزلازل»، متابعا: «نعمل على الحد من الكوارث التي تسببها الزلازل».

وأضاف: «يتم إعداد أبراج العاصمة الإدارية والعلمين لمواجهة خطر الزلازل»، موضحا أنه «يتم تصميم المباني في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة لمواجهة خطر الزلازل».

وتابع: «نعمل على إنشاء وتصميم جميع المباني لكي تتحمل أكبر زلزال محتمل في المنطقة التي تتواجد بها»، مشيرا إلى أن «الزلازل التي تحدث في مصر غير التي تحدث في اليابان».

المصرى اليوم

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