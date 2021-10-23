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الدبيبة يدعو الشباب الليبي للانطلاق نحو البناء والتعمير ونبذ شعارات الحروب والخراب

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الدبيبة يدعو الشباب الليبي للانطلاق نحو البناء والتعمير ونبذ شعارات الحروب والخراب الدبيبة يدعو الشباب الليبي للانطلاق نحو البناء والتعمير ونبذ شعارات الحروب والخراب

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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الشباب الليبي للانطلاق نحو البناء والتعمير، ونبذ شعارات الحروب والخراب والعمل من أجل تحقيق حاضر مستقر لليبيا وبناء مستقبل أفضل.

جاء ذلك في كلمة رئيس خلال مشاركته في إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الذي تنظمه وزارة العمل والتأهيل، تحت شعار (بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة)، والذي يستهدف إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة والراغبين في الإلتحاق بمؤسسات الدولة.

وأوضح الدبيبة- بحسب مكتبه الإعلامي- أن الحكومة بصدد تقديم أفضل البرامج الشبابية في ظل سعيها لضمان مستقبل زاهر لكل شرائح المجتمع. وأشار لعزمه الأخذ بيد كل الشباب في كل ليبيا مؤكدا أنه يرى فيهم ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وأشار إلى إدماج الشباب عبر توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي تكفل لهم الحياة الكريمة، وتبعد عنهم شبح الانخراط في الحروب وتجعل منهم أفرادًا قادرين على الاندماج والعمل وتقديم مابجعبتهم من قدرات للمشاركة في بناء الوطن.

وأوضح الدبيبة- وفق ما نقلت بوابة إفريقيا - أن الخطة الزمنية التي تعمل عليها الحكومة بإشراف وزارة العمل والتأهيل تهدف لرفع قدرات العناصر الراغبة بالاندماج والعمل على استقطاب الجميع وتوفير الفرص لرفع الكفاءة والتطوير العلمي والفني بتوفير كل الدورات العلمية والفنية والالكترونية.

ووجه الدبيبه كلمته إلى الشباب الليبي، قائلاً «إنكم زاد هذه البلاد وعماد تقدمها وأنتم أملنا في مستقبل نراه مشرق بوجودكم البناء، لأنكم مشاركين في الإعمار والتطوير»، مؤكدا أن الواجب الأخلاقي والمهني والوطني يحتم الاهتمام بملف الاندماج وتوفير كافة الظروف لنجاحه وفق معايير إدارية وفنية سليمة.

المصرى اليوم

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