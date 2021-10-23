أخبار عاجلة

لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل) -
ما الاختلافات بين كيا سبورتاج 2023 ونظيرتها 2022؟ -
بيان عاجل من أبو هشيمة بشأن مقاضاة والد ياسمين صبري -
الجيش اليمني يقتل العشرات من الحوثيين في مأرب -
البابا فرنسيس يوافق على القيام بأول زيارة بابوية إلى الهند منذ 1999 -
رئيس وزراء بريطانيا: تهديدات فرنسا بشأن تراخيص الصيد غير مبررة -
حاكم دبي يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص «إكسبو 2030» -
قيمتها تتجاوز مليار ريال.. 500 مركبة "نادرة" تشارك في مهرجان الدرعية السادس للسيارات -
قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن -
طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

طرح 4 متنزهات عسيرية للاستثمار

Print
طرح 4 متنزهات عسيرية للاستثمار طرح 4 متنزهات عسيرية للاستثمار
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبتها في طرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص من ضمنها 4 متنزهات وطنية في منطقة عسير وهي: «متنزه الحاضرة الوطني، ومتنزه أبو خيال الوطني، ومشتل سد بني عمر، وحقول الليمون في الكثيب».

وبحسب الوزارة فهي ترغب بتعظيم الفائدة من أصولها المتنوعة عن طريق طرحها للاستثمار، ورغبة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير واستثمار مشاريع نوعية ورائدة.

الفرص المطروحة للاستثمار

- متنزه الحاضرة الوطني

عسير

- متنزه أبو خيال الوطني

عسير

- مشتل سد بني عمرو

عسير

- حقول الليمون في الكثيب

عسير

- مركز الخدمات التسويقية بالمزاحمية

الرياض


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة

السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان

السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان

10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل

10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل